السفير المصري: لا خلاف بين سفراء الخماسية واجتماع سيُعقد الثلاثاء بينهم في اطار الاتصالات المستمرة

اشار السفير المصري علاء موسى الى ان لقاءات سفراء الخماسية ستشمُل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كما مسؤولين اخرين.

واكد السفير المصري في حديث تلفزيوني، بان "لا خلاف بين سفراء الخماسية واجتماع سيُعقد الثلاثاء بينهم في اطار الاتصالات المستمرة".

وكانت معلومات "الجديد" اشارت الى ان لقاء بري مع سفراء الخماسية تأجل إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً بسبب ارتباط عدد من السفراء بمواعيد مُسبّقة.