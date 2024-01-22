اشار السفير المصري علاء موسى الى ان لقاءات سفراء الخماسية ستشمُل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كما مسؤولين اخرين.
واكد السفير المصري في حديث تلفزيوني، بان "لا خلاف بين سفراء الخماسية واجتماع سيُعقد الثلاثاء بينهم في اطار الاتصالات المستمرة".
وكانت معلومات "الجديد" اشارت الى ان لقاء بري مع سفراء الخماسية تأجل إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً بسبب ارتباط عدد من السفراء بمواعيد مُسبّقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: لا خلاف بين سفراء الخماسية واجتماع سيُعقد الثلاثاء بينهم في اطار الاتصالات المستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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