طلبت بلدية مجدل سلم من الأهالي الابتعاد عن المنزل الذي اصيب بغارة معادية". واعلنت أن "هناك صاروخا لم ينفجر، سيقوم الجيش اللبناني بتفحيره".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية مجدل سلم طلبت الابتعاد عن موقع الغارة في البلدة: هناك صاروخ لم ينفجر بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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