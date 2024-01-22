اشار النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في رسالة وجهها الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، الى ان "الوضع الأمني متفلت والقوى الأمنية غائبة بسبب عدم الأوامر لتطبيق القانون. البلديات مشلولة بسبب القوانين المانعة لممارسة أعمالهم. السرقات في كل حدب وصوب. الشرطة البلدية غائبة لمنعهم من التعرض للسوريين والزعران المدعومين من القوى المحلية والميليشيات بحجج واهية. لبنان اصبح تحت سيطرة "UNHCR" والمستفيدين منهم".
وتابع نقولا "اتمنى عليك يا معالي الوزير إعطاء الصلاحيات للبلديات بمساعدة القوى الأمنية بحفظ الأمن ضمن نطاق كل بلدة والسماح بتسليح الشرطة البلدية بالأسلحة المناسبة كسائر الضابطة العدلية وإلا نحن ذاهبون الى الأمن الذاتي. اعذر من انذر".
كانت هذه تفاصيل خبر نقولا في رسالة الى مولوي: اتمنى عليك إعطاء الصلاحيات للبلديات بمساعدة القوى الأمنية بحفظ الأمن ضمن نطاق كل بلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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