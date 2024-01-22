الجيش: توقيف 8 أشخاص في بلدات برجا والجية والرويمة وشدرا ودير الزهراني لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 6 أشخاص وفقًا لما يلي: المواطنَين (ا.ت.) في بلدة برجا و(م.غ.) في بلدة الجية لتأليفهما عصابة سرقة دراجات نارية وإقدامهما على سرقة نحو 20 دراجة ضمن منطقة الشوف، والمواطن (ا.م.) لارتباطه بالعصابة المذكورة، وتجوله دون أوراق قانونية، وتعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها، وعمله على نقل الدراجات المسروقة بين المخيمات الفلسطينية ومناطق مختلفة".
كذلك أعلنت المديرية عن توقيف الفلسطيني (ي.س.) في بلدة برجا لإقدامه على سرقة نحو 13 دراجة نارية وعدد من ركائم السيارات ضمن منطقة الشوف وبيعها في منطقة صبرا، إضافة إلى تعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها وتجوله دون أوراق ثبوتية، والمواطن (ر.ا.) والسوري (ح.ص.) في بلدة دير الزهراني - الجنوب لتأليفهما مع آخرين عصابة نشل وسرقة، وإقدامهما على نشل هواتف خلوية وتعاطي المخدرات".
وأوقفت وحدة من الجيش في بلدتَي الرويمة وشدرا - عكار المواطنَين (س.خ.) و(ف.ر.) وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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