القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة شحن عسكرية اميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "القواتُ البحريةُ نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكريةٍ أميركيةٍ (أوشن جاز OCEAN JAZZ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة".

وأكد القوات، أن "الردَّ على الاعتداءاتِ الأميركيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب، ونحن مستمرين في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيَّ في قطاعِ غزة".

كذلك أكدت أنها "مستمرة في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ الموقفِ اليمنيِّ المساندِ لفلسطين، ومستمرةٌ في الردِّ على أيِّ اعتداءٍ أميركي أو بريطاني على بلدِنا وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي".