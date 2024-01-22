الخارجية الأميركية طابت بتحقيق فوري لتحديد ملابسات مقتل شاب أميركي في الضفة الغربية

طالبت وزارة الخارجية الأميركية بتحقيق فوري لتحديد ملابسات مقتل شاب أميركي في الضفة الغربية. وعبرت عن أسفها الشديد لمقتل الشاب الأميركي من أصل فلسطيني وهو يبلغ من العمر 17 عاما. وأكدت أن السفارة في القدس على اتصال مع أسرة القتيل وتقدم الخدمات القنصلية.

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