الحكومة الفيدرالية بدأت حرباً .. الصومال : مصر تدعمنا في حماية سيادة وإستقلال أراضينا

الشارقة - اميمة ياسر - قال القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي علي بلعد إن الحكومة الفيدرالية بدأت حرباً دبلوماسية لمواجهة الأطماع الإثيوبية في البحر الصومالي .

وتحدث معالي علي بلعد لوسائل إعلام الدولة عن الجهود الدبلوماسية والاجتماعات والزيارات التي قام بها قادة البلاد منذ الأول من يناير الجاري الذي تم فيه الإعلان عن الإتفاقية الباطلة.

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية أن هذه الإتقاقية تعد أكثر خطورة على البلاد من مليشيات الخوارج كونها إنتهاك صارخ لسيادة إستقلال ووحدة الصومال.

وأوضح معالي علي بلعد أن قمة دول عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا ناقشت الإنتهاك الإثيوبي لسيادة الصومال.

وفي الختام أكد القائم بأعمال وزير الخارجية أن الحكومة المصرية تدعم بقوة الصومال في حماية سيادة وإستقلال أراضيها ،مضفياً أنه سيتم تنفيذ الإتفاق الذي تم التوصل إليه قريباً.