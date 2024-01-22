فلسطيني يقتل زوجته وبناته بولاية شيكاغو

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت الشرطة في منطقة تينلي بارك بشيكاغو إن أبا فلسطينيا قتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار عليهن. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الشرطة في منطقة تينلي بارك بشيكاغو إن أبا فلسطينيا قتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار عليهن. وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» أن إطلاق النار حصل داخل منزل في ضاحية تينلي بارك جنوب مدينة شيكاغو. وعند وصول الشرطة عثر الضباط على جثث 4 نساء داخل المنزل، جميعهن مصابات بطلقات نارية، كما تم العثور على الرجل في المنزل سليما. وحدد الطبيب الشرعي في مقاطعة كوك الضحايا بأنهم: الزوجة ماجدة قاسم (53 عاما)، والابنة حليمة قاسم طبيبة ( 25 عاما)، وزاهية قاسم صيدلانية (25 عاما)، وحنان قاسم (24 عاما).

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