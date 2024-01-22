تركيا تقبض على 14 عنصرا شمال سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس تحييد 14 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، شمال سوريا.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن «قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 14 إرهابيا من التنظيم جراء إطلاقهم لنيران استفزازية في منطقة درع الفرات، مؤكدة «مواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.»

وتستخدم تركيا كلمة «تحييد» للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

ووفقا لبيانات تركية، فقد تسبب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص من المدنيين.