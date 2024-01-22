كيف رفع ديسانتيس الراية البيضاء لترمب؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجأة ودون سابق إنذار رفع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الراية البيضاء، وأعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024، وأكد تأييده للرئيس السابق دونالد ترمب.

وجاء انسحاب ديسانتيس قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، واعترف أنه لا يملك طريقا واضحا نحو النصر، بعدما كان يصنف في بداية الانتخابات على أنه أحد الرؤساء المحتملين للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت نيكي هيلي، آخر منافسي ترمب بين الجمهوريين، «إنها الوحيدة القادرة على التغلب على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيكون الاثنان «ترمب وهيلي» وجها لوجه في انتخابات نيو هامبشاير اليوم الثلاثاء، وهي المواجهة الثانية في سلسلة من المنافسات التي تجري على مستوى كل ولاية لاختيار مرشح جمهوري للانتخابات العامة في نوفمبر».

انسحاب تاريخي

وفي مقطع فيديو مدته خمس دقائق تقريبا على منصة أكس، قال ديسانتيس في لحظات فاصلة من تاريخه، «إن حملته بذلت كل ما في وسعها في مضمار التنافس»، وأضاف في ختام حملته الانتخابية التي استمرت سبعة أشهر «إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به لتحقيق نتيجة إيجابية فهو المزيد من التوقفات الانتخابية، والمزيد من المقابلات - فسوف أفعل ذلك» حسب موقع «بي بي سي».

وقال حاكم ولاية فلوريدا «إنه يؤيد ترمب، الذي يعد المرشح الأوفر حظا بعد فوزه في الانتخابات الأولى في ولاية أيوا بنسبة 51% من الأصوات، مشيرا إلى إنه أصبح من الواضح أن غالبية الناخبين الجمهوريين «يريدون منح دونالد ترمب فرصة أخرى».

من هو ديسانتيس؟