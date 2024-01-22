انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن غزة: لا ندعم وقفا دائما لإطلاق النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تدعم وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقال البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن بحث مع رئيس الوزراء البريطاني الأوضاع في البحر الأحمر وقطاع غزة".

وأضاف "الرئيس بايدن يعتقد أن حل الدولتين هو المسار الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين"، مشدداً بالقول "نحن بحاجة لإلقاء الأسلحة من أجل الإفراج عن المحتجزين، لكننا لا ندعم وقفا دائما لإطلاق النار في غزة".

وتابع "سنواصل المحادثات مع نتنياهو حول مستقبل الشعب الفلسطيني والوضع في غزة بعد انتهاء الصراع"، معتبراً أن "من مصلحة الإسرائيليين أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة".