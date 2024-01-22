انت الان تتابع خبر الإعلام الامني تكشف تفاصيل حادث جنوبي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت خلية الإعلام الامني، مساء الاثنين، تفاصيل حادث داخل مقر عسكري جنوبي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "حريق نتيجة حادث عرضي لمستودع صغير في لواء المشاة ٢٢ - الفرقة ١٧ قرب احد الكرفانات داخل احد المقرات في اللواء ٢٢ ادى الى احتراق اعتدة وتمت السيطرة على الحريق وتم تشكيل لجنة للتحقيق بالحادث".

ونفت الخلية "وجود اي ضربة جوية او استهداف لقطعات قواتنا الامنية".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الاثنين، بانفجار "مشجب" سلاح داخل مقر عسكري جنوبي بغداد.