بـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل إنتاج سيارة كهربائية مصرية خلال عامين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف محمد الغمري، رئيس إحدى الشركات العاملة بمشروع إنتاج السيارات الكهربائية، تفاصيل إنتاج سيارة كهربائية في مصر.

وقال الغمري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "تم الانتهاء من تصميمات السيارة الكهربائية وجاري تنفيذ خطوط الإنتاج حاليا ".

وأضاف: "القيادة السياسية حريصة على استكمال مشروع انتاج السيارة الكهربائية"، مضيفا:" السيارة الخاصة بنا تستخدم داخل المدينة وسيكون سعرها مناسب للمواطن وومتوقع أن يكون سعرها بـ 200 الف جنيه".

وتابع محمد الغمري: "سنعتمد على الصناعة المحلية لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر"، مؤكدًا أن المكون المحلي في البداية يكون من 60 لـ 70% وخلال عامين نصل لـ 90 % مكون محلي.