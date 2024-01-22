أمطار مصاحبة بصقيع..موجة طقس سئ تضرب كفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إلى موجة من الطقس السئ بسقوط أمطار مصاحبة بموجة صقيع دون التأثير على حركة السير على الطرق العامة والسريعة.

وشهدت محافظة كفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة على معظم نواحي المحافظة بينما تعرضت المناطق الشمالية المطلة على ساحل البحر المتوسط تعرضت لسقوط أمطار غزيرة.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت ظهر اليوم الإثنين إشارة من هيئة ميناء البرلس تفيد بتوقف حركة الملاحة بالميناء، وعزوف قوارب الصيد عن العمل فيما تعرف بـ "السروح" بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة البحرية بسبب شدة الرياح.

ووفق ذلك قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رفع حالة الطوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة بشأن التغيرات المناخية التي تمر بها المحافظة وتعرض غالبية مناطقها لموجة من الطقس السئ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر