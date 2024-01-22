سيدة دعت على زوجها بالموت وتوفي في حادث وقاطعها أبنائها.. وعالم أزهري يرد - فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجاب الدكتور السيد عبد الباري، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال أحد المشاهدين بشأن سيدة دعت على زوجها بالموت، وتوفي في حادث، وقطع أولادها علاقتهم بها، إضافة إلى شعورها المستمر بالذنب.

وقال العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، الاثنين: "دعاء صادف قدر، هو أجله انتهى، والقدر المبرم صار قضاء وهناك قدر يصادف قدر، والدعاء من القدر".

واستكمل: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، نهانا على الدعاء بإثم او قطيعة رحم، فما بالك بمن تدعي على الزوج والأبناء، مضيفا:" أقول لأولاد هذه السيدة يمكن ما دعت به أمكم كان فى حالة ضيق فسامحوها لوجه الله".