المقاومة تستهدف مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية جنوب غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استهدفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، مبنى تتحصن به قوة صهيونية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وتوقعها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وفيما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر، بسبب استمرار العدوان وتصاعده.

ومن جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن هناك مجاعة حقيقية تحدث حاليا في شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفائه المسؤولية عن وفاة 400,000 مواطن فلسطيني جوعاً.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له اليوم الإثنين: "نعلن عن نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات، التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا متواجدين في المحافظة".

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي: "لقد أجبر الاحتلال أهلنا في محافظة شمال غزة على طحن أعلاف الحيوانات والحبوب بدلاً من القمح المفقود، وأصبحوا يواجهون مجاعة حقيقية في ظل استمرار العدوان وفي ظل تشديد الاحتلال للحصار على شعبنا الفلسطيني"..

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي: "تتعرض كل من محافظة شمال غزة ومحافظة غزة إلى حصار شديد ومطبق بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث يمنع الاحتلال وصول أية مساعدات إلى تلك المحافظتين منذ بدء الحرب الوحشية، وتم تسجيل عشرات حالات الإعدام والقتل الميداني التي نفذها جيش الاحتلال لعشرات الشهداء حاولوا الحصول على الغذاء بمحافظتي غزة وشمال غزة".

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي: "نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن المجاعة في محافظة شمال قطاع غزة، كما ونحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً المسؤولية أيضاً تجاه هذه الجريمة التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتخالف كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لأي إنسان، حيث منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي: "نناشد كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية المختلفة بالعمل الجاد والفوري والعاجل من أجل إدخال المساعدات التموينية والإمدادات الغذائية لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، وكذلك نطالب كل العالم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".