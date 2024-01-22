هيئة الرقابة النووية: نقوم بتنظيم ورقابة أنشطتنا بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين غدا عبر الفيديو في مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وقال شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "هيئة الرقابة النووية تقوم بعملية تنظيم ورقابة الأنشطة النووية بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة من أخطار أي إشعاع".

وأضاف رئيس هيئة الرقابة النووية: "من اختصاصات الهيئة هو إصدار واعتماد المتطلبات والقواعد لبناء المنشآت النووية بشكل آمن وإلغاء أي تراخيص أي منشاة إذا كان هناك أي مخالفات".

وتابع سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: "تقوم الهيئة بوضع النظم الخاصة بإجراءات تقييمات للأمان النووي والإشعاعي"، مشيرًا إلى أن الأنشطة النووية السلمية مفيدة في كافة المناحي لتوليد الكهرباء والاستخدامات الطبية والصناعية