الهلال الأحمر: مسيرات الاحتلال تواصل إطلاق النار على المواطنين عند مدخل مستشفى الأمل بخانيونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن "مسيرات الاحتلال تواصل إطلاق النار على المواطنين عند مدخل مستشفى الأمل بخانيونس". وكان قد استدعى الجيش الإسرائيلي قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه. وفي السياق، اشار موقع "والا" العبري الى ان "اليوم هو أحد أصعب أيام القتال في قطاع غزة منذ بداية الحرب"

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