مشفى "سوروكا" الاسرائيلي: استقبلنا خلال آخر 24 ساعة 15 مصابا

اعلن مشفى "سوروكا" الاسرائيلي إنه استقبل خلال آخر 24 ساعة 15 مصابا من جرّاء الحرب، موضحا أن اثنان من بين المصابين جراحهم خطيرة، واثنان آخران جراحهم متوسطة الخطورة.

وأشار إلى أنه يقدّم العلاج حاليا لـ31 مصابا، بينهم 11 شخصا إصاباتهم خطيرة.