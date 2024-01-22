اعلن مشفى "سوروكا" الاسرائيلي إنه استقبل خلال آخر 24 ساعة 15 مصابا من جرّاء الحرب، موضحا أن اثنان من بين المصابين جراحهم خطيرة، واثنان آخران جراحهم متوسطة الخطورة.
وأشار إلى أنه يقدّم العلاج حاليا لـ31 مصابا، بينهم 11 شخصا إصاباتهم خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشفى "سوروكا" الاسرائيلي: استقبلنا خلال آخر 24 ساعة 15 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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