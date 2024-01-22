رئيس بلدية بقسطا اعلن بدء حل أزمة النفايات وشكر الأهالي على تعاونهم

أعلن رئيس بلدية بقسطا إبراهيم مزهر في بيان، عن "بدء حل أزمة النفايات بالتزامن مع مباشرة شركة "سيتي بلو" عملها حيث ستتولى عملية جمع ونقل النفايات بعدما كانت بلدية بقسطا تقوم بهذا العمل في الأشهر الماضية. واشار مزهر ان البلدية من خلال آلياتها وعمالها ستساعد الشركة بنقل النفايات المتكدسة تسهيلا لانطلاق العمل من جديد".

وأكد ان "المرحلة الماضية كانت صعبة على الجميع وان تعاون البلدية والاهالي هو الذي أدى الى تخفيف آثار أزمة النفايات التي تعاني منها كل البلديات في المنطقة"، شاكرا "تعاونهم ووقوفهم الى جانب البلدية". ولفت الى ان "البلدية لم تتقاض أي مبلغ من الأهالي لجمع ونقل النفايات خلال الأشهر الماضية على الرغم من إمكانيات البلدية المحدودة". وأعلن ان "البلدية بدأت منذ أسبوع بتعبيد الحفر في الشوارع وصيانة جميع أجهزة الانارة في الطرقات وستقوم بالاهتمام بكنس الشوارع بعد إزالة كل النفايات المتراكمة".

واشار الى ان "بلدية بقسطا تضع و"مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" اللمسات الأخيرة على مشروع فرز النفايات غير العضوية من المصدر في البلدة تنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها".