أشارت بلدية الغبيري، في بيان، الى أنه "يتم تداول شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابين احدهما ملثم وهما يقومان بتقييد شاب على عامود خيمة وسط الطريق اسفل جسر المطار بحجة انه حرامي"، موضحةً أنه "لا علاقة لها بهذا الامر لا من قريب ولا من بعيد، وان الشابين لا ينتميان الى شرطة البلدية".
وأكدت البلدية، أن "هذا العمل المرفوض من قبل البلدية والقانون والمجتمع سوف يكون محل ملاحقة قضائية من قبل البلدية، لانه لايجوز استيفاء الحق بالذات ولا التشهير بالاشخاص ايا يكن الفاعل او الفعل الجرمي المنسوب اليه، ولانه لا يجوز ان تحل شريعة الغاب مكان الدولة والقانون"، داعية "كافة الاجهزة الامنية والقضائية لملاحقة الفاعلين وانزال اشد العقوبات بحقهم، حرصا على النظام العام".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الغبيري نفت أي علاقة لها بتقييد شاب على عامود أسفل جسر المطار: لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.