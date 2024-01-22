أعانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "يتم تداول فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام احد الاشخاص بطعن آخر عدة طعنات ما أدى الى مقتله وأن الحادثة حصلت في محلة خلدة. بعد المتابعة تبين ان هذه الحادثة لم تحصل في لبنان انما في دولة اخرى نرجو عدم تداول مثل هذه الاخبار قبل التأكد من صحتها".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن نفت ما يتم تداوله عن حادثة طعن في خلدة: الحادثة لم تحصل في لبنان ونرجو عدم تداول مثل هذه الاخبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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