الحلبي التقى وفداً من "الوطني الحر" واتفقوا على ضرورة متابعة كافة المواضيع التربوية

التقى وفد من التيّار الوطني الحر ضم منسّق عام قطاع المهن فادي الحاج ومسؤول المكتب التربوي رودولف عبّود ومنسّق هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في المكتب التربوي حسّان العكرة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي .

وبحث المجتمعون، في مواضيع الساعة التربوية ومنها ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، وقد طالبوا باعتماد معايير واضحة وشفافة تحفظ حق الاساتذة المتعاقدين وتراعي مصلحة الجامعة كصرح تربوي وطني.

كما أبلغ الوفد وزير التربية بموقف التيار المؤيّد "لاتفاق الشرف" الذي جرى التوقيع عليه برعاية الحلبي بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين بما يضمن حقوق المعلمين المتقاعدين والذين هم في الخدمة وكذلك يؤمّن استمرارية المدارس الخاصة.

وتطرقوا إلى الملفات ذات الصلة وكيفية تحسين أوضاع الاساتذة والمعلمين في القطاع التربوي الرسمي بما يضمن استمرارية العام الدراسي، وتم الاتفاق على ضرورة متابعة كافة المواضيع التربوية لما فيه خير الجسم التربوي والتعليمي.