الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن حل الدولتين

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد، وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي تمسكه بحل الدولتين، مشدداً على أنه «لا يوجد حل بديل»، وأشار إلى العمل على مقترح بالتعاون مع الدول العربية من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على ضرورة التمسك بحل الدولتين في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه «لا يوجد حل بديل». وأوضح بوريل أنه يتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أن معارضة الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين «غير مقبولة».

وأشار إلى أن «الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وأنه لا توجد كلمات تعبر عن مدى سوء الأوضاع».

وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول العربية لتحقيق التقدم في حل الدولتين.

وتطرق بوريل إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن التدفق الحالي ليس بالمستوى الذي يضمن بقاء الفلسطينيين.

وفي السياق، أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية نبيلة مصرالي، أن التكتل يعمل حالياً على مقترح بالتعاون مع الدول العربية، من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت مصرالي في تصريحات صحفية، أن «الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط سفين كوبمانز، يعمل عن قرب مع الأطراف المعنية لإحداث اختراق في المباحثات».

وأشارت إلى أن مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي سيناقش العديد من النقاط، بما في ذلك الوضع الحالي في الشرق الأوسط، إضافة إلى استئناف عملية السلام بالمنطقة».

وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة، أمس، مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ثم مع الوزير الفلسطيني رياض المالكي، لمناقشة خطة السلام التي تقترحها أوروبا، وتمهد لحل شامل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتصميم إطار لخطة سلام خلال عام واحد.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن الوزراء ناقشوا خطة سلام محتملة، والحاجة إلى خطوات ملموسة لإحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابتريتيس: إن أية خطة سلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يجب أن توفر منظوراً مستداماً بالنسبة لفلسطين.

وقال يرابتريتيس: إن منطقة الشرق الأوسط تمر «بمرحلة حساسة»، مشدداً على ضرورة تحرك أوروبي عاجل بهذا الخصوص.

ولفت الوزير إلى ازدياد سوء الوضع الإنساني في غزة، مبيناً أن اليونان تؤيد فتح ممرات إنسانية لعبور المساعدات دون أية عراقيل.

ودعا إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون توسع الصراع بالمنطقة.