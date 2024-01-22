اخبار العالم

الاحتلال يخسر عدد كبير من جنوده أسفل مبنيين وافيخاي يطالب الإعلام بالصمت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مواقع عبرية، إن عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قتلوا في حدثيين خطيريين جنوب قطاع غزة، ورجحت أعداد القتلى  22 جندياً في انفجار مبنيين واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام عبرية، الحدث بالأصعب حتى الآن، وتشارك 8 مروحيات في نقل جنود جيش الاحتلال القـتلى والجرحى في خانيونس وسط تأهب المستشفيات لاستقبال الجنود .
ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الصحفيين، إلى الامتناع عن نشر أي إعلانات عن أحداث غزة لحين وصول الإعلانات الرسمية بعد إبلاغ العائلات .
 

وكانت كتائب القسام أعلنت، أنها فجرت مبنى تتحصن به قوة صهيونية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعتها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت القسام، إنها ستنشر مقاطع فيديو للحدث.
 

وقالت وسائل اعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي فقد الاتصال بمجموعة الجنود التي تعرضت لاستهداف بأكملها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا