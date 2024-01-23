مستشار وزير التموين الأسبق: اكتفاؤنا الذاتي من السكر 80%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن مصر تستودر ما يقارب من 80 ألف طن سكر كل عام واكتفاءنا الذاتي يصل إلى 80%.

وأوضح نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن البنجر يتم زراعته في الدلتا ولا يصلح زراعته في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن فدان القصب ينتج كمية سكر أكثر من فدانيين ونصف من البنجر.

وأضاف أن القصب يستهلك مياه بشكل أكبر من بنجر السكر، وهناك 17 سلعة تنتج من قصب السكر، ومصر من أكبر مصدري الكحول الأبيض بفضل القصب، كما أن أغلب محلات الحلويات تعمل من خلال سكر الجلوكوز.

وتابع: "البنجر ينتج عنه سكر فقط وكان يتم تصدير القشرة كأعلاف ولكن تم توقف هذا الشئ"، مشددًا على أن قصب السكر يقدم لنا 17 صناعة أخرى ولابد من التركيز عليه، ولا مساس بمساحات قصب السكر في مصر ليتماشى مع نمط أهل الصعيد، والتوسع سيكون من أجل البنجر.

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