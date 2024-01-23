إعلام إسرائيلي: مقتل وإصابة نحـو 20 ضابطاً وجندياً بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خانيونس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"مقتل وإصابة نحـو 20 ضابطاً وجندياً بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة". وكان قد استدعى الجيش الإسرائيلي قوات إنقاذ إلى غربي خان يونس بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه. من جهتها، أعلنت كتائب القسام، أننا "استهدفنا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة"، موضحةً أنه "بعد استهـداف الدبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ صهيونية سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم مجاهدونا ومنعوهم من التقدم صوب الآلية فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها".

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