كتائب القسام: الطيران الاسرائيلي قصف دبابة استهدفناها وسحقها بمن فيها بعد أن تصدينا لقوة إنقاذ حاولت سحبها

اعلنت كتائب القسام بانه بعد استهداف دبابة بقذيفة "الياسين" وتدميرها غرب خانيونس، حاولت قوة إنقاذ سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى مقاتلونا للجنود ومنعوهم من التقدم صوب الآلية، فقصف طيران الاحتلال الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها.

وفي السياق، اشار مراسل القناة 14 الإسرائيلية الى ان اليوم هو أحد أصعب الأيام التي عاشها مقاتلونا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إن لم يكن الأصعب . حدثان صعبان للغاية، طالما أن النشر ممنوع، فبالطبع لن أنشر.

يذكر بان الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظراً على ما جرى في خان يونس، بعد ان تحدث الاعلام الاسرائيلي عن حدث كبير الأول من نوعه منذ بداية العملية العسكرية في قطاع غزة.