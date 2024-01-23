كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن "إسرائيل قدمت مقترحا بوقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح جميع الرهائن"، مشيراً الى أننا "ننتظر رد حماس ومتفائلون بحذر بشأن إحراز تقدم بشأن الصفقة بالأيام المقبلة". وأوضح المسؤولون، أن "مقترح إسرائيل جزء من اتفاق متعدد المراحل يتضمن وقف القتال شهرين وإطلاق جميع الرهائن".

كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس": إسرائيل قدمت مقترحا بوقف القتال شهرين في غزة لإطلاق سراح جميع الرهائن وتنتظر رد حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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