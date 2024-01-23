وزارة المال الأوكرانية: الإنفاق الدفاعي تجاوز 49 مليار دولار في العام 2023

أفادت وزارة المال الأوكرانية، بإنفاق 49.1 مليار دولار على ميزانية الدفاع في عام 2023، والتي بلغت 60% من ميزانية الدولة بأكملها.

وصرحت الوزارة في بيان على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في عام 2023، بلغت النفقات العامة لميزانية الدولة لقطاع الأمن والدفاع 1 843.8 مليار هريفنيا (49.1 مليار دولار) أو 60.8% من إجمالي مبلغ النفقات العامة لميزانية الدولة".

وأشارت الوزارة إلى توجيه الأموال على النحو المحدد من قبل وزارة المال، لشراء المعدات العسكرية والخاصة والأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والحماية الشخصية والوقود ومواد التشحيم والمواد الغذائية، فضلا عن الدعم المالي للجيش والتأمين الطبي، وتم تمويل إنفاق القطاع الأمني من قبل "الحكومة من خلال عائدات الضرائب وسندات الحرب".