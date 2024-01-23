مسؤول أميركي: قوات أميركية وبريطانية وقوات حليفة أخرى شنت ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن

اعلن مسؤول أميركي في حديث لقناة "الجزيرة" بان قوات أميركية وبريطانية وقوات حليفة أخرى شنت ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن. واوضح المسؤول الأميركي بان الضربات ضد مواقع الحوثيين استهدفت منصات الصواريخ والمسيرات ومخازن أسلحة.

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