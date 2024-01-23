المحكمة العليا في اسبانيا تقضي بعدم قانونية ترحيل مئات القُصّر إلى المغرب في 2021

قضت المحكمة العليا في إسبانيا بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة الإسباني في آب 2021 بعد عملية عبور جماعية للحدود.

ورفض قضاة المحكمة استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة أمر مدريد بإعادة الشباب المغاربة إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة "تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية" بدون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.

وعبر المهاجرون القصر، بدون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في أيار 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية.

وأُعيد نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف آب بعد اتفاق بين البلدين الجارين.

وقالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقُصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.