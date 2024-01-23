انت الان تتابع خبر اليمن.. غارات جوية على صنعاء وسط تحليق مقاتلات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع "روسيا اليوم"، إن "المعلومات الأولية اشارت إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة الى غارات على محيط صنعاء".

وأفاد الموقع بأن "الغارات الأمريكية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة".



وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون بحسب لشبكة "CNN"، إن "الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم الرمزي عملية بوسيدون آرتشر".

وتشير العملية إلى "نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى لعمليات الولايات المتحدة في اليمن"، حيث تقول واشنطن إنها تضرب "البنية التحتية للحوثيين".