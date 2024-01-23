"أوتشا": إسرائيل منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية الوصول إلى شمال قطاع غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "إسرائيل منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية الوصول إلى شمال قطاع غزة"، لافتا إلى أن "إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في أول أسبوعين من عام 2024، رغم الحاجة الماسة لها في القطاع".
وفي وقت سابق، ذكر المكتب الأممي أن "إسرائيل ضاعفت منذ مطلع العام الجاري القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة"، موضحا أنه "لم ينجح سوى 7 من أصل 29 بعثة مقررة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه وغيرها من مواد أساسية، في الوصول إلى شمال وادي غزة".
ويعاني سكان غزة نقصا حادا في كل الخدمات والمواد الأساسية، بعدما شددت إسرائيل منذ الثامن من تشرين الاول الحصار على القطاع.
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