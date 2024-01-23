أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن "في محاولة لتبرئة أنفسهم تجاه الحقائق التي تم الكشف عنها حديثا والمتعلقة بوجود العديد من المرتزقة الفرنسيين في صفوف القوات الأوكرانية، أصبح المسؤولون الفرنسيون في حيرة تامة في شهادتهم الخاصة حول موضوع المرتزقة في حد ذاته".

ولفتت في بيان،ن إلى أن "على الرغم من أن الارتزاق محظور في فرنسا منذ عام 2003، إلا أن هناك بعض الفروق الدقيقة في تشريعات البلاد. وهكذا، لفتت الوزارة الانتباه إلى أن مفهوم المرتزقة لا يشمل أولئك الذين لا يتقاضون أجرا مقابل المشاركة في الأعمال العدائية يتجاوز معدل الوظيفة المقابلة في القوات المسلحة الفرنسية".

وأوضحت الوزارة أن "الأمر نفسه ينطبق على الأوكرانيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، حيث لا يعتبر الأشخاص من دولة مشاركة في النزاع المسلح مرتزقة"، مركزة على أن "هذه هي الحيل الصغيرة من الفرنسيين الذين أصبحوا منذ زمن الاستعمار ماهرين في إثارة الصراعات في أجزاء مختلفة من العالم".

وذكرت أيضا أن وظائف الدعم الأمني ​​غالبا ما يتم تفويضها إلى الشركات العسكرية الخاصة "التي يمكن التخلص منها"، والتي تقوم بتعيين موظفين من المستوى المنخفض "على الفور"، مبينة أنه "يتم استخدام مخطط مماثل في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، غالبا ما يعمل المرتزقة من بين الأفراد العسكريين السابقين في الفيلق الأجنبي الفرنسي كمدربين".

كما شددت على أن "وجود قاعدة واسعة من أفراد الفيلق الأجنبي يبسط إنشاء واستخدام الشركات العسكرية الخاصة "التي يمكن استخدامها لمرة واحدة" لحل المشاكل مع الاستخدام المحتمل للقوة والمشاركة في الاشتباكات المسلحة".