"حزب الله" نشر ملخّص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية أمس

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، ملخّص عملياته ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 22-12-2024.

ولفت الحزب، الى أنه "في القطاع الشرقي، تم عند الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة".

وذكر أنه "في القطاع الغربي، تم الساعة 00:00 استهداف قوّة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية، بالأسلحة الصاروخيّة ممّا أدّى إلى وقوع إصابات مؤكّدة في صفوفها، الساعة 11:15 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، الساعة 12:30 استهداف قوّة من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، والساعة 17:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة".