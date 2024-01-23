"النشرة": قصف إسرائيلي متقطع على تلة الحمامص وهدوء حذر في القطاع الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "تلة الحمامص قرب سهل الخيام تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع".
من جهته، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "القطاع الشرقي من جنوب لبنان يسوده هذا الصباح حال من الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين، انطلاقا من سهل الماري الغجر حتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا خراج حاصبيا".
وذكر أن "القوات الاسرائلية وسعت دائرة اعتداءاتها ضد المناطق المحررة في المنطقة، استمرت حتى ساعة متاخرة من ليل امس استهدفت المنطقة الحرجية بين الفرديس ومزرعه الخريبة، امتدادا حتى أطراف الهبارية مزرعة حلتا الخريبة كفرشوبا وكفرحمام".
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