أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، أن "بلاده تسعى لتجنّب التصعيد عند الحدود بين إسرائيل ولبنان"، معتبرا ان "عندما نسبر العقول، عندما نسبر القلوب، نجد أن لا أحد، لا في تل أبيب ولا في القدس ولا في بيروت، يريد الحرب".
ورأى أن "التحدّي الحقيقي بالنسبة لنا هو ضمان عدم حصول هذا التصعيد الذي قد يبدو حتمياً"، مشددا على أن "الأولوية بالنسبة إليه تكمن في تحديد كيفية "العودة مجددا" لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكيفية "استئناف الدوريات والعودة إلى نمط المراقبة واحتواء النزاع" لكي "لا يطلق أحد الجانبين النار على الجانب الآخر من الحدود ولكي لا يردّ الجانب الآخر بما ينطوي على خطر التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الجيوش الفرنسي: نسعى لتجنّب التصعيد عند الحدود بين إسرائيل ولبنان والدفع نحو تنفيذ القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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