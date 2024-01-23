مكتب ميقاتي ردًا على مقال عن "الاعتزال": مستمر بعمله بهذه المحطة المفصلية التي يمر بها لبنان

أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، إلى أنّ "صحيفة "الجمهوريّة" نشرت في عددها الصّادر اليوم، مقالًا للصّحافي عماد مرمل، مع عنوان "ميقاتي يطمح إلى الاعتزال" في صدر الصّفحة الأولى"، لافتًا إلى أنّ "كاتب المقال قد نَسب مواقف إلى رئيس الحكومة أو قريبين منه".

وأكّد في بيان، أنّ "مُعظم ما وَرد في المقال المذكور هو محض تحليلات سابقة لأوانها"، مشدّدًا على أنّ "ميقاتي مستمرّ في عمله في هذه المحطّة المفصليّة الّتي يمرّ بها ​لبنان​".