اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والاليات، استقبال المواطنين خلال الأسبوع الحالي الواقع في 23-24 و25 / 1 / 2024، لإنجاز الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:
أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
- يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع فيهما 23 و24 / 1 / 2024، من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني.
- يوم الخميس الواقع في 25 /1/ 2024 للمواطنين اصحاب السيارات/ رخص السوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسها) بـ: 0/1/ 2 دون حجز موعد، على أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً (لا يقبل حضور وكلاء عنهم).
ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:
- يوم الثلاثاء للسيارات/ لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) بـ: 3/2/1/0
- يوم الاربعاء للسيارات/ لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) بـ: 6/5/4
- يوم الخميس للسيارات/ لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) بـ: 9/8/7
وذكّرت المصلحة المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئةhttps://tmo.gov.lb/web/panel/announcementsوعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحةhttps://tmo.gov.lb/web/panel/info
وأوضحت "أنها ستعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة إدارة السير أعلنت آلية جديدة لإنجاز المعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.