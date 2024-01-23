هيئة إدارة السير أعلنت آلية جديدة لإنجاز المعاملات

اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والاليات، استقبال المواطنين خلال الأسبوع الحالي الواقع في 23-24 و25 / 1 / 2024، لإنجاز الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

- يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع فيهما 23 و24 / 1 / 2024، من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني.

- يوم الخميس الواقع في 25 /1/ 2024 للمواطنين اصحاب السيارات/ رخص السوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسها) بـ: 0/1/ 2 دون حجز موعد، على أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً (لا يقبل حضور وكلاء عنهم).

ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:

- يوم الثلاثاء للسيارات/ لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) بـ: 3/2/1/0

- يوم الاربعاء للسيارات/ لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) بـ: 6/5/4

- يوم الخميس للسيارات/ لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) بـ: 9/8/7

وذكّرت المصلحة المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئةhttps://tmo.gov.lb/web/panel/announcementsوعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحةhttps://tmo.gov.lb/web/panel/info

وأوضحت "أنها ستعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة".