وزيرة النقل الإسرائيلية: بسبب تهديد الحوثيين شكّلنا فرقاً ستعمل على نقل البضائع عبر أبو ظبي الى إسرائيل

أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، أننا "شكّلنا محور يتجاوز الحوثيين، حيث يتم نقل البضائع من الهند عبر أبو ظبي إلى إسرائيل".

وكشفت ريغيف، أنها "قامت بتأسيس فرق محترفة ستعمل على تمكين النقل البري للبضائع من أبوظبي إلى إسرائيل، وسيؤدي النقل البري للبضائع إلى تقصير المدة بمقدار 12 يوما وتقليل وقت الانتظار الحالي"، مضيفةً "سنفعل ذلك وسننجح".