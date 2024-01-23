مقتل 3 اشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر في كندا

أعلنت شركة سياحية أن "ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل مجموعة من هواة التزلج أثناء نزهة في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا".
وسقطت الهليكوبتر أمس بالقرب من تيراس، وهي بلدة يسكنها حوالي 12 ألف نسمة في منطقة سكينا في غرب وسط مقاطعة كولومبيا البريطانية القريبة من ولاية ألاسكا الأميركية.
وذكرت خدمات الطوارئ الصحية في المقاطعة، أن "أربعة أشخاص أصيبوا في الحادث وعولجوا من قبل المسعفين في مكان الحادث ونقلوا إلى مستشفى ميلز ميموريال في تيراس في حالة حرجة".
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