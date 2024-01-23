جرحى في هجمات صاروخية على كييف وخاركيف

اعلن رئيس قسم التحقيقات في منطقة خاركيف سيرغي بولفينوف، أن "هجمات صاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف شرقا اسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم أطفال".
واوضح "وفق البيانات الأولية، تعرّض أطفال لإصابات بشظايا.. وجرحت امرأة أيضا". في الأثناء، أعلنت السلطات في كييف إصابة شخصين بجروح في القصف.
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