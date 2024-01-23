انت الان تتابع خبر زلزال شديد يضرب كازاخستان والصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء: "طلب 44 شخصا في ألماتا مساعدة طبية بسبب جروح خفيفة ومتوسطة، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى".

وقال المكتب الصحفي لوزارة طوارئ كازاخستان إنه من غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية في ألماتا في الأيام المقبلة.



وجاء في بيان مركز إدارة الكوارث: "من غير المتوقع حدوث زلازل تزيد شدته عن 7 درجات في الأيام المقبلة"

ووقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر الليلة الماضية على حدود كازاخستان وقرغيزستان على بعد 264 كيلومترا جنوب شرق ألماتا وشعر سكان ألماتا بهزات بلغت شدتها 5 درجات.

وفي الصين أفادت "شينجيانغ جيباو" بإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة في مدينة شينجيانغ جراء زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب في الليلة الماضية شمال غربي الصين.

وقالت مصادر محلية إن مركز الزلزال كان على عمق 22 كيلومترا.

وحتى الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي سجلت علماء الزلازل 43 هزة ارتدادية بقوة تتراوح بين 3 و5.3 درجة.

ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الزلزال عن إصابة شخصين بجروح خطيرة و4 آخرين بجروح خفيفة، فيما انهار 47 منزلا وتضرر 78 منزلا.

