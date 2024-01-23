انت الان تتابع خبر رسالة إيرانية بشأن دعوات مقاطعة بضائعهم في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار بيان ممثلي القطاع الخاص في غرفة تجارة طهران، الذي أفادت به وكالة فارس الإيرانية، إلى الأواصر التاريخية العريقة والوشائج الثقافية التي تربط الشعبين منذ آلاف السنين، داعيا التجار الإيرانيين والعراقيين الى عدم نسيان ما عاناه الشعبين للوصول الى ارث اليوم، والتشبث بحبال المودة، والتطلع نحو المستقبل المشرق الذي ينتظر تطوير التعاون المشترك، برحابة صدر.وشدد البيان على ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي بين الشعبين الايراني والعراقي، داعيا الغرف التجارية التي تعتبر موئلا لنشطاء القطاع الخاص بأن تمضي قدما نحو تطوير العلاقات الثنائية لصنع مستقبل مشرق للبلدين.

وأشار البيان الى دعوة غرفة تجارة اربيل لمقاطعة البضائع الايرانية، منوها بأن الاواصر التاريخية والثقافية بين الشعبين ممتدة منذ آلاف السنين وهي سراج ينير الدرب نحو مستقبل وضاء وواعد في خضم الاحداث السياسية.

وتابع البيان بأن نشطاء القطاع الخاص في إيران والعراق سيخرجون مرفوعي الرأس من هذا الاختبار كما يحدث على الدوام، ولن يتم التفريط برأس المال الثمين الذي بني طوال آلاف السنين بمعاناة الشعبين.

ويوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، دعت غرفة تجارة وصناعة أربيل جميع التجار والمواطنين في إقليم كردستان العراق إلى مقاطعة استيراد واستخدام المنتجات الإيرانية، وتعليق جميع علاقاتهم الاقتصادية وتجارتهم مع إيران، رداً على هجومها الذي استهدف أربيل.

غرفة تجارة وصناعة أربيل أشارت في بيان، إلى الهجوم والقصف الصاروخي "الظالم وغير المشروع" الذي تعرضت له أربيل من قبل القوات الإيرانية ليل 15 كانون الثاني الجاري، والذي استهدف "دون أي سبب مواطنين مدنيين أبرياء في محل سكنهم" وأدى إلى جانب مقتل بيشرو دزيي الذي كان من أصحاب رؤوس الأموال البارزين في أربيل وعضواً فاعلاً في غرفة تجارتها، إلى "مقتل ابنته ژینه البالغة أقل من عام وكرم ميخائيل وهو رجل أعمال عراقي بارز أيضاً، وإصابة أشخاص أبرياء آخرين" بينهم عائلته.

غرفة تجارة وصناعة أربيل شددت على أن هجوم القوات الإيرانية الذي استهدفت مرات عدة في السابق أيضاً عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل "دون مبرر وبذرائع مختلفة تتجاهل القوانين والمبادئ الدولية" يرمي فقط إلى “زعزعة الأمن والاستقرار الذي ينعم به إقليم كردستان”.

