جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل 24 من جنوده في معارك بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 24 ضابطا وجنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة، منهم 21 عسكريا من قوات الاحتياط قتلوا بتفجير عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع، وهو ما وصف بأنه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الأعمال العسكرية للجيش في قطاع غزة تسير وفق ظروف أمنية قاسية، مؤكدا أن المعارك في خان يونس جنوب القطاع قاسية جدا.



وأوضح هاغاري أن مقتل العسكريين الـ21 أتى نتيجة قصف عمارتين بقذيفة صاروخية في مخيم المغازي كانوا يضعون المتفجرات حولهما، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ الجنود من تحت الأنقاض استمرت لساعات طويلة الليلة الماضية.



"يوم كارثي"



وأكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن صباح اليوم شديد الصعوبة على إسرائيل مع الإعلان عن الأعداد الكبيرة لقتلى الجيش، فيما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن هذه الحرب ستحدد مستقبل إسرائيل، ويأتي مقتل الجنود لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.



كما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين مقتل الجنود وسط قطاع غزة بـ"الثمن الباهظ للغاية"، في حين أكد وزير المالية بتسلئيل سموترتيش أن صباح اليوم يعد "كارثيا ومفجعا" لإسرائيل.



وبذلك، يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 559 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 229 قتيلا منذ الاجتياح البري جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.



إصابات جيش الاحتلال



من جانبه، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل أمس الاثنين 7 عسكريين جرحى -بينهم حالتان خطيرتان- أصيبوا في معارك بجنوب غزة.



وتابع أنه استقبل 2642 عسكريا مصابا منذ بداية الحرب، وما زال 33 منهم يتلقون العلاج، موضحا أن بينهم 11 حالة خطيرة.



معارك المقاومة



يأتي ذلك تزامنا مع إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تشهد منذ فجر أمس الاثنين محاولات توغل إسرائيلية وقتالا وقصفا ضاريين.



من جانبها، أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأنها فجرت دبابة إسرائيلية بعبوة ثاقب في محور التقدم غرب خان يونس بمحيط الحي الياباني.



وأضافت أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات الاحتلال في محور التقدم بالمعسكر الغربي بخان يونس.



وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أيضا نقل نحو 18 مصابا في معارك جنوب قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية.



وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال تحاصر المنطقة الجنوبية لخان يونس وتغلق المنطقة الغربية بـ7 كتائب عسكرية، لاعتقادها بأن قادة حركة حماس العسكريين يتركزون في هذه المنطقة.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب العديد من قواته من قطاع غزة في إطار الدخول بالمرحلة الثالثة من الحرب التي تركز على القصف المستهدف، علما بأنه لا يوضح عدد قواته الموجودة حاليا في قطاع غزة، في إطار توغله البري.



المصدر: الجزيرة

