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نيابةً عن خادم الحرمين.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس ليبيريا

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب الرئيس جوزيف بواكاي، رئيساً لجمهورية ليبيريا، وذلك في العاصمة مونروفيا.

ونقل نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير بن عبد العزيز آل سعود، - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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