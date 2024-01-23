ونقل نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابةً عن خادم الحرمين.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس ليبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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