معرض الكتاب 2024.. تعرف على ملامح جناح النرويج ضيف الشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 24 يناير الجاري، الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

ويُعد الجناح النرويجي بصالة المعرض رقم 3 العنصر الأساسي الذي يمثل الهوية البصرية للنرويج بوصفها ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

صممت المهندسة المعمارية أنيتا بلاسييركتِه بلازي Anetta Blassej recte Błażej الجناح النرويجي.

ويتسم التصميم بمجموعة ألوان فاتحة تؤكد على الانفتاح والقرب من الطبيعة والمحادثات والأدب.

ويعتمد التصميم على مفهوم مفتوح يسمح للجمهور بالتجول بحرية وأن يكون محاطًا بالتجارب المرئية والسمعية المتنوعة التي تمثل النرويج. ويضم منطقة عرض كبيرة للكتب والفنون البصرية، ومسرحًا لاستضافة الأحداث الأدبية، ومساحة للإبداع. وهو أيضًا منطقة العمل الرئيسية للوكلاء الأدبيين النرويجيين ومزودة بمكتب للاستعلامات.

وصممت الهوية البصرية للجناح NODE Berlin Oslo وهي إعادة تصميم للهوية البصرية من مشروع فرانكفورت عام 2019 ومشروع وارسو عام 2022.

وتظهر مشروعات ضيف الشرف على المواد الرقمية والمطبوعة وفي مواقع مختلفة في صالات المعرض.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتي خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل هيئة الكتاب، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.