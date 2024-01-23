أسبوع مضطرب.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور الآتية، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

الأربعاء 24 يناير 2024

أضافت الأرصاد، أن حالة الطقس الأربعاء تشهد أمطارًا متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت، إلى تأثر حالة الطقس بنشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

الخميس 25 يناير 2024

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الخميس، تشهد أمطارًا متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن طقس الخميس يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40 %، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس، على فترات متقطعة.

وأكملت، أنه طقس الخميس، يتأثر بنشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

الجمعة 26 يناير 2024

قالت الأرصاد، إن حالة الطقس الجمعة القادمة، تشهد أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس الجمعة، تتأثر بنشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

السبت والأحد 27 و 28 يناير 2024

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس السبت والأحد القادمين، تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

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