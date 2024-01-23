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مبعث فخر للشعب المصري.. مدبولي يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لمحمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وبهذه المناسبة التاريخية، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود، مؤكداً أنها ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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